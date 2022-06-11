Yabancılara ikamet yasağında yeni karar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 20’yi geçtiği yaklaşık 1200 mahallelerin 1 Temmuz’dan itibaren ikamete kapatılacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.
Soylu’nun açıklamalarından satır başları:
*Ülkemizde yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25’i geçtiği toplam 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatılmıştı.
*1 Temmuz 2022 tarihinden olan oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacaktır. Böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılmış olacaktır.