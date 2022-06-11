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Yabancılara ikamet yasağında yeni karar

Yazan:
Alaturka Online
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 20’yi geçtiği yaklaşık 1200 mahallelerin 1 Temmuz’dan itibaren ikamete kapatılacağını açıkladı.

Yayınlanma: 12:23 – 11 Haziran 2022 Güncellenme:

Yabancılara ikamet yasağında yeni karar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Soylu’nun açıklamalarından satır başları:

*Ülkemizde yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25’i geçtiği toplam 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatılmıştı.

*1 Temmuz 2022 tarihinden olan oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacaktır. Böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılmış olacaktır.

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