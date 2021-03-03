Yabancıyı cezbedecek halka arzlar gerekli

Pandemi döneminde Borsa İstanbul’a bireysel yatırımcıların ilgisi zirve yaparken, devletten aradığı desteği bulamayan şirketler finansman kaynağı elde etmek için halka arza yöneliyor. 2020’de halka arzlar ikinci yarıda devreye girdi ve 8 şirket halka arz oldu. Bunların bir kısmı bekleyen halka arzlardı ve 1.1 milyar TL sermaye piyasalarından ekonomiye aktarıldı. Çok yüksek talep olduğunu gören şirketler 2021’de hisselerini halka satmak için adeta sıraya girdi. Şu ana kadar bir şirketin halka arzı sonuçlanıp, bir şirketin de talep toplama süreci tamamlandı.
60 ŞİRKET BAŞVURDU
Halihazırda 60 şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduğu belirtiliyor. Ancak 2020’de yapılan halka arzlara baktığımızda küçük şirketlerin önde olduğunu görüyoruz. Grand Thornton’un Türkiye ortağı ve Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) Başkanı Nalan Erkarakaş da büyük ölçüde yerli yatırımcı ilgisi ile yabancı yatırımcıların olmadığı halka arzların gerçekleştiğine dikkat çekti.
FİYATA DEĞİL KÂRA BAKIN
Erkarakaş’a göre canlılığın ve sağlıklı bir piyasanın devamlılığı için yabancı yatırımcının portföy büyüklüklerine hitap edecek ve piyasayı derinleştirecek büyük montanlı kurumsallaşmış halka arzların yapılması büyük önem taşıyor. “Yabancının Türk tahvillerine olan ilgisinin hisse senetlerine de kaymasını bekliyoruz” diyen Erkarakaş, yabancıların Türkiye’deki reform gelişmelerini izlediğini ve buna göre karar vereceklerini aktardı. Erkarakaş, yerli yatırımcıların uzun vadeli yatırım yapmasını, hissesini aldıkları şirketin büyümesine ve kârlılığını arttırmasına, temettü verimliliğine yatırım yapmaları gerektiğinin de altını çizdi.
Bir yılda 847 bin arttı ilk kez şubatta geriledi
Borsa İstanbul’da 18 aydır aralıksız artan yerli yatırımcı sayısı, şubattan itibaren gelişmeye başladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre, ocak sonunda 2 milyon 156 bin olan yerli yatırımcı sayısı, şubat sonunda 2 milyon 126 bine geriledi. Şubatta önceki aya göre yerli yatırımcı sayısındaki düşüş 29 bin 567 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın şubat ayına göre ise yatırımcı sayısında 847 bin artış yaşandı. Azalış, büyük oranda 30 yaş altı yatırımcı sayısındaki gerilemeden kaynaklandı.