Yabancıyı cezbedecek halka arzlar gerekli

Pandemi döneminde Borsa İstanbul’a bireysel yatırımcıların ilgisi zirve yaparken, devletten aradığı desteği bulamayan şirketler finansman kaynağı elde etmek için halka arza yöneliyor. 2020’de halka arzlar ikinci yarıda devreye girdi ve 8 şirket halka arz oldu. Bunların bir kısmı bekleyen halka arzlardı ve 1.1 milyar TL sermaye piyasalarından ekonomiye aktarıldı. Çok yüksek talep olduğunu gören şirketler 2021’de hisselerini halka satmak için adeta sıraya girdi. Şu ana kadar bir şirketin halka arzı sonuçlanıp, bir şirketin de talep toplama süreci tamamlandı.

60 ŞİRKET BAŞVURDU

Halihazırda 60 şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduğu belirtiliyor. Ancak 2020’de yapılan halka arzlara baktığımızda küçük şirketlerin önde olduğunu görüyoruz. Grand Thornton’un Türkiye ortağı ve Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) Başkanı Nalan Erkarakaş da büyük ölçüde yerli yatırımcı ilgisi ile yabancı yatırımcıların olmadığı halka arzların gerçekleştiğine dikkat çekti.

FİYATA DEĞİL KÂRA BAKIN

Erkarakaş’a göre canlılığın ve sağlıklı bir piyasanın devamlılığı için yabancı yatırımcının portföy büyüklüklerine hitap edecek ve piyasayı derinleştirecek büyük montanlı kurumsallaşmış halka arzların yapılması büyük önem taşıyor. “Yabancının Türk tahvillerine olan ilgisinin hisse senetlerine de kaymasını bekliyoruz” diyen Erkarakaş, yabancıların Türkiye’deki reform gelişmelerini izlediğini ve buna göre karar vereceklerini aktardı. Erkarakaş, yerli yatırımcıların uzun vadeli yatırım yapmasını, hissesini aldıkları şirketin büyümesine ve kârlılığını arttırmasına, temettü verimliliğine yatırım yapmaları gerektiğinin de altını çizdi.