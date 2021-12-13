Yağ, un, şeker, süt, tuvalet kağıdı… Kotalı ürünlerin sayısı artıyor

Marketlerdeki şeker, yağ, un ve süt satışına kota getirilmesinin ardından son olarak tuvalet kağıtları da bazı mağazalarda sınırlı miktarda satılmaya başlandı. Bazı market çalışanları raflara duyuru asmadıklarını ancak müşterileri kasada uyardıklarını söylerken vatandaşlar da yaşananlara tepki gösterdi. Bir vatandaş çocuğuna iki süt alamadığını anlatarak, “Şimdi 2 süt alsam stokçuluk mu yapmış olacağım?” diye sordu.

Yurdun dört bir yanından kotalı ürünler satıldığına dair haberler gelmeye devam ediyor. Bazı marketler ürünlerin üzerine sadece bir adet satılabilir yazısı asarken, bazıları ise müşterilerini kasadan çevirmek zorunda kalıyor. SÖZCÜ, Gaziantep, Elazığ, Hatay ve Eskişehir’de kotalı satışın izini sürdü.

GAZİANTEP

“SATTIĞIMIZ ÜRÜNÜN YERİNE KOYAMADIĞIMIZ İÇİN BU YAZIYI ASTIK”

Yerel Oli Marketler Zinciri’nin Güvenevler Şubesi’nde raf fiyatı 52 TL, Oli Kart satış fiyatı ise 49.99 TL olan 32’lik tuvalet kağıdı ile peçete için “Kağıt peçete ve tuvalet kâğıtları iki adet ile sınırlıdır” uyarısı asıldı.

SÖZCÜ’nün sorularını yanıtlayan Gaziantep’in yerel market zinciri Oli Market’in yetkilisi, “Bize devletten de bu yolda uyarı geliyor. Sattığımız ürünün yerine yenisini rafa koymakta zorlandığımız için böyle bir uygulamaya gidiyoruz. A4 kağıdında da aynı uygulama var. Ama, bunu sadece biz değil, tüm marketler yapıyor” dedi.

Gaziantep’te bazı marketlerde daha önce de şeker, soda, deterjan gibi bazı ürünlerin satışında kota uygulamasına gidilmişti.

ESKİŞEHİR

“STOKÇULUĞUN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN DESTEK OLUN”

Eskişehir’de Tarım Kredi Kooperatifleri’nde kota uygulaması bulunuyor. Tarım Kredi mağazasında un, yağ ve şeker satışlarında bir adetten fazla almak mümkün değil. İlgili reyonlara ‘Satışlarımız 1 adetle sınırlıdır. Ürünlerimizden ve indirimlerimizden tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi için vereceğiniz desteğe teşekkür eder, iyi alıverişler dileriz’ duyuruları asıldı.

VATANDAŞ: STOK YAPACAK HALİMİZ YOK

Eskişehir’de yaşayan Necdet Kerman, konu ile ilgili şöyle konuştu:

“Tarım kredi Kooperatifleri’nde un, yağ ve ayçiçek yağının bir adet ile satışının sınırlandırılması çok ilginç. Zaten marketlerden alabileceğimiz ürün sayısı kısıtlı. Stok yapacak halimiz yok. Bunu mantıklı bulmuyorum. Zamlı fiyatlar öncesi bunu yapmış olsalardı anlardım. Ama en basiti şekere gelen zammı fiyatlarına yansıtmalarına rağmen yine de kısıtlı satış yapıyorlar” diye konuştu.

HATAY

“KASADA MÜŞTERİLERİ GERİ GÖNDERMEK ZORUNDA KALIYORUZ”

İsmini vermek istemeyen bir market çalışanı yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Yaklaşık iki haftadır birçok üründe kotayla satış yapıyoruz. Hemen hemen her üründe kota var. Uyarı yazısı yazmıyoruz ancak kasada müşterileri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Doğal olarak vatandaşın tepkisiyle de karşılaşıyoruz. Kotayı stokçulara karşı uyguluyoruz. Toptancı adam gelip onlarca ürün almak istiyor. Satış olsa hem biz hem normal vatandaşlar zor durumda kalacağı için böyle bir uygulamaya gidildi. Ancak çözüm olacağını düşünmüyorum çünkü adam benden alamazsa başka marketten illaki alacak. Satan yerler illa ki olacak. Buna rağmen çözümün ne olacağı konusunda da bir fikrim yok.”

Yine ismini vermek istemeyen bir diğer market çalışanı da, “Ürünlerin gelmeyişi, sürekli zam olması bizim stok uygulamamıza neden oluyor. Benim raflarım boş hatta ürün neredeyse hiç gelmez oldu. Müşteriler ürün bulamayınca eli boş dönüyor. Bana ürün gelmemesi, vatandaşın başka yerde o istediği ürünü daha da pahalıya almasına da neden oluyor. Zamları durdurmak, ürünlerin geri çekilmemesini sağlamak bir çözüm olacak” ifadelerini kullandı.

“İKİ SÜT ALMAMA İZİN VERİLMEDİ”

Muhabirimizin görüş aldığı zaman markete gelen ve isminin gizli tutulmasını isteyen bir çocuk babası vatandaş, “Az önce iki yağ ve iki süt almak istedim ancak iki satışa izin verilmedi. Birer tane almak zorunda kaldım. Kota uygulaması çok saçma. Bu bir çözüm değil. Ben çocuğum için iki süt almışım, bu bir stokçuluk mu? Evime iki yağ almışım bu bir stokçuluk mu? Her zaman kullandığım yerler bu, ben iki tane alsam stokçu mu oluyorum? Bu durum beni rahatsız ediyor açıkçası” dedi.

ELAZIĞ

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ DE KOTALI

Market sahibi Aytunç Sunguroğlu ise, “Gıda ve temizlik ürünlerinde kotalı ürünler oluyor. Daha çok deterjan, yağ, şeker kotalı geliyor. Şekerin kotalı verilmesinin sebebi yokluktan ya da zam gelsin diye değil aslında. Üretici firmalar karaborsaya düşmesin diye yapıyorlar. Yağ firmaları da şu anda yağ bulamadığı için tedarikli çalışıyorlar çünkü ayçiçeği yok. Öbür taraftan da maliyetler kurtarmıyor üretici yetiştirdiği ürünü gerçek fiyatına satamıyor” ifadelerini kullandı.

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