Yağış Mardin’i vurdu: 11 yaşındaki çocuk kayboldu

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Çatalca Mahallesi’nde yaşayan 11 yaşındaki Fatma Sezer mahalleden geçen Cırcıp Deresi’ne düştü.

Sağanak nedeniyle debisi yükselen derede, bir süre sürüklenen Sezer kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin, çocuğu arama kurtarma çalışması sürüyor.

EVLERİ OKULLARI SU BASTI

Kızıltepe’de etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsal Büyükboğaziye Mahallesi’nden geçen derenin taşmasıyla yakındaki birçok evi, su bastı. Evlerdeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Kırsal Küçükboğaziye Mahallesi İlkokulunda sınıflar, suyla birlikte çamur içinde kaldı. Okulun içi ve bahçesi, suyla doldu. Ana sınıfındaki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Su baskınları nedeniyle şimdiye kadar can kaybı ya da yaralananın olmadığı belirtildi. (AA-DHA)