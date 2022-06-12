Yağışlar bitmiyor: Yeni haftada sağanaklara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılan yağışlar yurdu etkilemeye devam ediyor. Tahminlere göre yağışlı hava dalgası önümüzdeki haftada da etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Sozcu.com.tr

Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava dalgası birçok şehirde aralıklarla etkili oluyor ve yer yer sel ve su baskınlarına neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son tahminlere göre yağışlar gelecek hafta boyunca sürecek, haftanın son günlerine doğru etki alanı daralacak.

YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Marmara, Ege’nin kuzey ve iç kesimleri, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güneydoğusu Batı Karadeniz Bölümü ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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