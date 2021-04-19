Yağışların ardından yaz havası geliyor! Birkaç gün kaldı…

Yurdun özellikle kuzeybatı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı günler yaşıyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yağışlar hafta ortasından itibaren etkisini kaybediyor ve hava sıcaklıkları artıyor. Perşembe gününden itibaren yurtta parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ TRAKYA’DA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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