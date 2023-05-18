Yağışlı günler bitmiyor, uyarılar sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre, yurtta etkisini gösteren sağanak yağış bir süre daha devam edecek. Yerel olarak kuvvetini artıran yağışlar yer yer dolu ve su baskınlarına neden olabilir. Yağışların önümüzdeki hafta ortasında etkisini yitirmesi bekleniyor.

UYARILAR SÜRÜYOR

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van’ın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu,(İstanbul, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.