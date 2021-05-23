Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclis Toplantısı, Antalya'da yapıldı

ANKARA (AA) – Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclis Toplantısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, salgın kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile birlik üyesi belediye başkanlarının katıldığı aktarıldı.

Toplantıda Yücel Yılmaz ve Muhittin Böcek'in, bundan sonra yapılması planlanan yağlı güreş organizasyonları ve ata sporu güreşi yaşatmak, gelecek nesillere sevdirmek amacıyla neler yapılması gerektiği konusunda açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise yağlı güreşin 660 yıllık bir kültür olduğunu vurgulayarak, "Pandemi nedeniyle bir buçuk yıl ara verdiğimiz yağlı güreşleri bugün Kumluca Yağlı Güreşleri ile başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Ata sporumuz olan yağlı güreşlere bugün bizler sahip çıkıyoruz, yarın çocuklarımız, torunlarımız sahip çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece yağlı güreş var olacaktır. Pandemi sürecinde geleneklerimizin devam etmesi için yağlı güreşlerin başlatılması talimatı ve izni veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum." değerlendirmesine bulundu.

Öte yandan, toplantıda yapılan seçimde Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığına, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yeniden getirildiği kaydedildi.