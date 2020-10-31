Yağlı güreşler yapılamayınca kispet ustaları da alan değiştirdi

EDİRNE (AA) – CİHAN DEMİRCİ – Salgın nedeniyle yağlı güreşler yapılamayınca kispet ustaları bu yıl kispet yerine daha çok deri cüzdan ve kıyafet üretmeye yöneldi.

Her yıl Anadolu'nun pek çok yöresinde yapılan geleneksel yağlı güreşler bu yıl salgın nedeniyle yapılamadı.

Bu yıl güreşler olmayınca güreş kıyafeti ya da pehlivan pantolonu olarak bilinen kispete talep de olmadı.

Bu yüzden kispet ustaları, bu yılı boş geçirmemek için deriden cüzdan, çanda, kıyafet yaptı.

Türkiye'nin sayılı kispet ustalarından Adem Kayın, AA muhabirine, salgının yağlı güreş camiasını da etkilediğini söyledi.

Yurt genelinde mart ayında başlayıp sonbahar aylarına kadar yapılan yağlı güreşlerin bu yıl hiç birinin yapılamadığını ifade eden Kayın, "Biz mart ayından önce kispet üretimine başlıyorduk ancak bu süreçte kispet üretemedik. Bu süreci atlatmak adına da atölyemizde deri çanta, cüzdan, kemer, kıyafet ve hediyelik minyatür kispet işleri gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanından internet üzerinden siparişler aldık. Yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Salgın da olsa tedbirlerimizi alarak üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Kayın, dana derisinden başpehlivanlar için yaptıkları kispetin maliyetinin bin 200 lira olduğunu kaydetti.

– "Siparişlerimizi sosyal medya üzerinden alıyoruz"

Adem Kayın'ın eşi ve deri işleri ustası Heves Kayın da her sezon kispet üretiminde eşine yardım ettiğini ancak bu yıl kispete bir rağbet olmadığını anlattı.

Bu nedenle deri ile yapılabilecek diğer ürünlere yöneldiklerini belirten Kayın, "Bayan çantaları, kemer ve cüzdan takımları, kıyafetler yaptık. El işçiliği olduğu için fiyatlar piyasaya göre yüksek. Ama bu eşyaları bilen kişiler tercih ettiği için çok dert etmiyorlar fiyat konusunu. Siparişlerimizi sosyal medya üzerinden alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayın, kadın cüzdanını 200 – 250 lira, erkek cüzdanını 100 – 150 liraya, kadın çantasını 400 – 450 liraya sattıklarını kaydetti.