Yağmanın önü açıldı ormanlar risk altında

Orman Kanunu’yla ilgili 15 ay önce çıkarılan yönetmelikteki “Lisanssız elektrik üretim tesisleri ile lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine orman sayılan alanlarda izin verilmez” hükmünde, 180 derecelik bir dönüş yaşandı. Ormanlarda lisanslı güneş enerjisi santrali kurulmasının önü açıldı. Orman Genel Müdürlüğü, enerji şirketlerinin orman alanlarında güneş enerjisi tesisi kurma girişimlerine direniyordu. Türkiye Ormancılar Derneği, enerji lobilerinin yenilenebilir enerji üretimini gerekçe göstererek yaptıkları baskıya iktidarın boyun eğdiğini belirterek, düzenlemeye karşı çıktı.

HER YIL GENİŞLİYOR

Hüsrev Özkara

Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, “Ormanlarda havaalanı, demiryolu, boru hattı, mezarlık, hayvan bakımevi, atış poligonu gibi elliye yakın tesise izin verilebilmektedir. Bu yolla 2021 yılı sonuna kadar yaklaşık 627 bin hektar orman alanında 49 bin adet izin verilmiştir. 346 bin hektarın izni 2012-2021 yılları arasındadır. Bu miktar, 2021 yılında yanan orman alanlarının 2 katıdır. Üstelik yanan orman alanları yeniden ormanlaştırılırken, tesis izin verilen alanların neredeyse tamamının bir daha orman olması imkânsızdır” dedi.

Orman Bakanlığı eski müsteşarı Necati Uyar ve Emekli orman mühendisi Fikret Çuvaç, Saygı Öz-türk’le bir araya geldi. Uyar ve Çuvaç, ormanlarla ilgili çıkarılan yönetmeliğin tehlikelerine dikkat çektiler.

BAKANLIK DEVRE DIŞI

Eski Orman Bakanlığı Müsteşarı Necati Uyar ve Genel Müdürü emekli Orman Mühendisi Fikret Çuvaç da, deprem sonrası OHAL ilan edilen illerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle verimsiz orman ve mera alanlarında geçici veya kesin iskân alanları kurulabilmesinin önünün açıldığını hatırlattılar. Kararnameye göre yetkinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verildiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütünüyle devreden çıkarıldığını belirttiler. Uyar ve Çuvaç, “Bir afetin yaraları sarılırken diğer afetlerin önü açılmamalıdır” dediler.