Yağmur Ünal’ı yeni dizi heyecanı sardı

Türkan Şoray’ın Cihan Ünal ile evliliğinden olan kızı Yağmur Ünal, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Ünal, yeni projesi hakkında basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.

Annesi Türkan Şoray ve babası Cihan Ünal’ın izinden giderek kariyerine sanat dünyasında devam eden Yağmur Ünal, önceki gün Etiler’de alışveriş turundaydı. Yalnız başına çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıyan Ünal, ”Yapımcısı olduğum dizimiz Şubat ayında izleyicisiyle buluşacak. Onun heyecanı var şuan bende. Umarım güzel bir sezon olur herkes için” dedi.

“KALBİM BOŞ”



Kalbinin boş olduğunu da söyleyen Ünal, ”Şu sıralar işe odaklanmış durumdayım. Kalbim boş hayatımda kimse yok. Olursa emin olun söylerim” diyerek alışveriş gezintisine kaldığı yerden devam etti.

