Yahudi mezarlığında mermerleri kıran çocuk yaştaki 5 şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul’daki Musevi mezarlığında 81 mezar taşının kırılmasıyla ilgili yakalanan 5 kişiden 3’ü emniyetten 2’si ise sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı. Serbest bırakılan çocukların 3’ünün 12 yaşından küçük olduğu bildirildi.
Beyoğlu Hasköy’deki Musevi Mezarlığı’nda, 13 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, 81 mezar taşı ve mermer çerçeveler tahrip edildi. Olayın 15 Temmuz’da gündeme gelmesi üzerine birçok kişi sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.
İstanbul Polisi yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, mezarlık duvarlarını aşarak içeriye giren 5 kişiyi tespit etti.
OYUN AMAÇLI KIRDILAR
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri yaşları 18’den küçük olan şüphelileri emniyete götürdü. Pedegog eşliğinde bilgileri alınan çocuklar, futbol oynadıklarını, toplarının mezarlığa kaçtığını anlattı. İddiaya göre çocuklar mezarlığa girdikten sonra mezar taşlarını oyun amaçlı kırdı.
ÜÇÜ SERBEST KALDI
Mezar taşlarını kırdıkları öne sürülen çocuklardan 3’ünün 12 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Çocuklar bilgi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. İki çocuk ise adliyeye sevk edildi. Buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.