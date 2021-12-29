YAKIN GÖZLÜKLER TARİH OLUYOR

Yazan:
Alaturka Online
-

Patreon’dan destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek
Cüneyt Özdemir Katıl Butonuna basmak için ►https://www.youtube.com/channel/UCkwH…
Ethereum ile destek olmak için► 0x1E4dfE4a5B00De6e60dAa0dc7d9302c5956fb977
Solana ile destek olmak için► BMHLWsh3kUMPtXYQp35btHE8KRJaDRfkLLcApmdw83Zy

Yakın Gözlükleri Tarih oluyor: Yeni Alternatif Vuity. Tadını Çıkarabileceğiniz TV Ekranı: Netlick. BM, Afganistan Ekonomisini Yeniden Başlatmak İçin 8 Milyar Dolarlık Fon Planlıyor.

Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar
Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube

Sosyal Medya ►
http://instagram.com/cuneytozdemir
Tweets by cuneytozdemir

#cuneytozdemir

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?