Yakında içecek su bulamayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, bilim insanlarının iklim değişikliği ve kuraklık uyarıları yaptığını, buna rağmen mevcut su kaynaklarının da doğru kullanılmadığını söyledi. Öztunç SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “İklim değişikliği nedeniyle kuraklık yaşanacağını biliyoruz. Ama iktidardan her hangi bir tedbir yok. Doğayı talan edip su kaynaklarını doğru kullanamayan bir iktidar var. Böyle giderse içecek su bulamayacağız” dedi.

KANAL İSTANBUL HAYALİ

“Kuraklık ülkemizi vurduğu zaman tarımı ya da hayvancılığı etkileyeceği gibi içecek su da bulamayacağız. Bunun sonuçları da ağır olur. Kuraklıkla mücadele etmesi gerekenler yine rant peşinde, Kanal İstanbul hayalleri kuruyor” diyen Öztunç şunları söyledi:

“Bundan sonraki aylarda yağışlar azalırken, buharlaşma artacak. Planlama yapılmalı, yerel politikalar geliştirilmeli, devam eden projeler de sonuca ulaştırılmalı. Kaynaklarımızı önlem almaya yönlendirmeliyiz . Su krizi büyüyor ama Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) gibi büyük sulama yatırımları bir türlü bitmiyor.”

Su zengini değil su sıkıntısı çeken ülkeyiz

Türkiye, yılda kişi başına düşen bin 519 metreküplük su miktarı ile su sıkıntısı çeken bir ülke konumunda.

Tarımsal üretimde suyun verimliliğinin artırılması gerektiğini belirten Öztunç, “Tasarruflu sulama sistemlerinden olan damla sulamaya geçiş için çiftçiye destek verilmeli. Havza temelli kuraklık yönetim planları hayata geçirilmeli ve tüm havzalar için kuraklık yönetim planları tamamlanmalı. Kentlerde park ve bahçelerde su ihtiyacı yüksek bitkiler kullanılmamalı” dedi.