Yakında Nefes Almaktan Bile Vergi Alacaklar ! | Yol Ve Trafik Vergisi Geliyor !





AKP’nin hazırlıklarını sürdürdüğü yerel yönetim taslağında, belediyelerin gelirlerinin artırılması için “Yol ve Trafik Payı” adı altında aracı olanlara yeni bir vergi getirilmesi öngörülüyor. Buna göre yurttaşlardan Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin yüzde 10’u kadar “Yol ve Trafik Payı” alınacak. Bu pay havuzda toplanacak ve nüfus ve yüzölçümlerine göre belediyelere aktarılacak. Çevre vergisinin de artırılmasının hedeflendiği taslakta, eski büyükşehir ve il belediye başkanlarına yeşil pasaport verilmesi, belediyelerin ücretsiz toplutaşıma uygulamasını mesai saatlerine göre düzenlemesi, büyükşehir belediyesi genel sekreteri ve yardımcılarının atanmasına yeni kriterler getirilmesi öngörülüyor. Tasarıya göre, 65 yaş üzeri yurttaşların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasına mesai saati başlangıç ve bitişiyle sınırlı olmak üzere saat düzenlemesi yapılabilecek.

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