Yakınları işten atılan AKP’li Milletvekili, CHP’li Belediye Başkanını hedef aldı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Adalet ve Kalkınma Partili (AKP) eski Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin sözleşmeli olarak işe aldığı, aynı işi yapan personele göre 2-3 kat fazla maaş bağlanan personeli işten çıkartınca ortalık karıştı.

AKP Milletvekili Mustafa Kendirli’nin kız kardeşi, AKP Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer’in erkek kardeşi, eski Başkan Bahçeci ve başkan yardımcılarının akraba ve yakınlarının da aralarında bulunan 29 kişinin işine son verilmesini protesto eden Kendirli ve Düğer AKP İl binasında açıklama yaptı.

‘SAYIN EKİCİOĞLU KARDEŞLERİMİZE YÖNELİK NAHOŞ İTHAMLARDA BULUNDU’

AKP Kırşehir Milletvekili Kendirli, 2-3 kat fazla maaş bağlanan yakınlarının 31 Aralık’tan sonra sözleşmelerinin uzatılmamasını zulüm olarak değerlendirerek şunları söyledi:

“29 tane kardeşimiz kış günü ekmeklerinden edildi ve işlerinden oldu. Kış günü doğalgazını ödemeye çalışan çocuğunu okula göndermeye çalışan kardeşlerimiz işsiz kaldı. Maalesef mevcut Belediye Başkanı Sayın Ekicioğlu ve ekibi bu çalışan kardeşlerimize yönelik ithamları ve söylemleri gerçekten yakışıksız ve çok nahoş oldu.”



‘HİÇBİRİ BUNLARI HAK ETMİYOR’

Akrabalarının işten çıkartılmasının bir anlamda itibarsızlaştırma çabası olduğunu belirten Kendirli, “Ben bu 29 kardeşimin her birini ayrı ayrı tanıyorum. Bunların içinde 10 yıldır belediyeye hizmet eden kardeşlerimiz, son 2-3 yıl içinde sözleşmesi yapılan kardeşlerimiz var” dedi. 29 personelin gece gündüz şehir adına hizmet ettiğini belirten Milletvekili, “Bunları hiçbiri kesinlikle hak etmiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

‘BAHÇECİ’Yİ ZAN ALTINDA BIRAKTI’

AKP Milletvekili Kendirli, meclis toplantısında “tehditle ihale devri bitti” diyen Belediye Başkanı Ekicioğlu’nu eleştirerek eski başkan Yaşar Bahçeci’ye destek verdi. Kendirli, söz konusu ithamlarla Bahçeci ile ekibini de zan altında bıraktığını dile getirdi.

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