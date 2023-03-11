Yakınlarını kaybedenler bürokrasiye takılıyor

Deprem felaketinde enkaz altında kalarak yaşamını yitirenlerin yakınları bürokratik işlemlerle boğuşuyor. Defin işlemleri hem maddi hem de manevi anlamda eziyete dönüşüyor. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç yaşananları şöyle aktardı:

‘HERKES HALA ŞOKTA’

“Depremde binlerce insanımızı kaybettik. Umudunuzu kestiğiniz zaman da yakınlarınızın ölüsünü enkazdan çıkarmak, canlı birine ulaşmak kadar önemli. Halen kayıplar var. Maalesef koordinasyonsuzluklar sürüyor. Yakınlarını kaybeden depremzede vatandaşlarımız daha acılarını yaşayamadan kendilerini bürokratik işlemlerle boğuşurken buluyorlar. Defin ruhsatı almaları gerekiyor. Bu belgede ölen kişinin yakınına ‘Cesedi alanın adı soyadı’ denilerek kayıt yapılıyor. Zaten halen şok içindeler, günler sürmüş cenaze işlemleri, merhum kişiye ceset deniyor. Ayıptır. Sonra ölüm belgesi düzenlenmesinin yanı sıra noterlere mirasçılık belgesi almak için vergilerle birlikte 592 lira ödemek zorunda. Her şeyini kaybetmiş insanlardan, evlerini, çocuklarını, eşlerini her şeylerini kaybeden insanlardan para alınıyor. Bir pijama ile kaldı bu insanlar. Bir düzenleme yapılmalı, bu insanların zaten parası yok.”