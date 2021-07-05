Yaklaşık 200 şirkete siber saldırı: Süpermarketler zinciri yüzlerce şubesini kapattı

ABD şirketlerinin geniş kapsamlı siber saldırıya uğradığı bildirildi. Siber güvenlik firması Huntress Labs, yaklaşık 200 ABD şirketinin büyük fidye yazılım saldırısına uğradığını açıkladı. Firma, saldırının Florida merkezli bilişim firması Kaseya’yı hedef aldığını belirterek, siber saldırıyı Rusya bağlantılı REvil fidye yazılım çetesinin gerçekleştirmiş olabileceği tahmininde bulundu.

Kaseya da yaptığı açıklamada, ‘olası bir saldırının’ araştırıldığını ifade ederek, VSA yazılımı kullanan müşterilere, sunucularını hemen kapatması için çağrıda bulundu. Açıklamada, kurumsal sunucuları, masaüstü bilgisayarları ve ağ cihazlarını çalıştıran uygulamalardan birinin saldırıda ele geçirilmiş olabileceği bildirildi. Kaseya, ‘az sayıda’ şirketin siber saldırıdan etkilendiğini belirtirken, Huntress Labs saldırıya uğrayan firma sayısının 200’den fazla olduğunu kaydetti.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CISA) da saldırıyı incelenmek üzere harekete geçtiğini duyurdu.

Şirketten açıklama

İsveçli büyük süper market zinciri dün yaptığı açıklamada Kaseya’nın uğradığı fidye yazılım saldırısının dolaylı olarak kendilerini etkilediğini belirterek yüzlerce marketin kapatıldığını belirtti.

ABD’de faaliyet gösteren Kaseya bilişim firması, 2 Temmuz’da yaptıkları açıklamayla sofistike bir fidye yazılım saldırısı altında olduklarını ve FBI ile çalıştıklarını ifade ederek binlerce müşterisinden firmaya ait VSA ve SaaS sunucularını kapatmalarını istedi.

Yüzlerce süpermarketi bulunan İsveç merkezli Coop firması ise dün yaptıkları açıklamada, Kaseya’ya yapılan siber saldırıdan dolaylı olarak ödeme sistemlerinin etkilendiğini ve süpermarketlerin kapalı kalacağını duyurdu.

İsveçli Coop firması açıklamasında “Coop, mağazalardaki yazar kasalarımızı etkileyen büyük BT kesintilerinden etkilendi. Bu, Amerikan yazılım şirketi Kaseya’yı hedefleyen daha büyük bir küresel olayın parçası. Diğer birçok İsveçli ve uluslararası şirket aynı olaydan etkilendi” ifadelerine yer verdi.

ABD’li Kaseya ise resmi açıklamasında FBI ve CISA ile birlikte çalıştıklarını belirterek, “Müşterilerimizin yalnızca çok küçük bir yüzdesi etkilendi ve şu anda 40’tan az olduğu tahmin ediliyor” dedi.