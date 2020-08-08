Yalan haberi ‘özgürlük’ saydılar

Dönemin Başbakanı Erdoğan ise “Bir köşe yazarı ‘sıfırları atarlarsa Taksim Meydanı’nda anıracağım’ demişti, anırmasını bekliyorum” diyerek tartışmaya katıldı. Bir internet sitesi ise “Erdoğan, Emin Çölaşan’a ‘Anırmasını bekliyorum’ sözleriyle seslendi” diye haber yaptı.

Çölaşan, söylemediği ve yazmadığı bir konunun aleyhinde habere konu edilerek, “Kişilik haklarının zedelendiği” gerekçesiyle site aleyhinde dava açıp 3 bin lira tazminat kazandı. Ancak internet sitesi yöneticileri bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM, haberi “Basın özgürlüğü” saydı.

AYM üyesi Serdar Özgüldür karara muhalefet şerhi yazdı ve “İnternet sitesi yanıltıcı haber vermiş, Başbakanın konuşmasında Çölaşan’ın adı geçmediği halde kişilik haklarına saldırı biçiminde afişe etmiştir. Bunun basın hürriyeti ile ifade edilemeyeceği anlaşılmaktadır” dedi.