Yalan rüzgarı

Korsan afişler: Kayseri’de Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişinin sahtesi hazırlandı. Afişin arka yüzünde, “Terör örgütlerine düzenlenen askeri operasyonları durduracağız. Doğu Akdeniz’den çekileceğiz. Terör örgütlerine düzenlenen askeri operasyonları durduracağız. SİHA’ların üretimini durduracağız” gibi gerçek dışı ifadeler yer aldı.

Korsan pankartlar: İstanbul’da Ülkü Ocakları, Kemal Kılıçdaroğlu ile Selahattin Demirtaş’ın yüzünü birleştirip, “Dikkat, attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın” yazan pankart astı. Başka bir pankartta Meral Akşener ile HDP’li Pervin Buldan’ın yüzleri birleştirilip, “Bazıları iki yüzlüdür” ifadesi kullanıldı. Afiş, YSK’ya şikayet edildi.

Diyanet yalanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi’nin açılışı sırasında, “Muhalefet iktidara gelince Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracak” iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu, “Diyanet’i kuran CHP, hiç kimsenin gücü kapatmaya yetmez” dedi.

TOKİ yalanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mayıs’taki Antalya mitinginde Kılıçdaroğlu’nun TOKİ’yi kapatmak istediğini iddia etti ve “TOKİ’yi sana bu millet yedirtmez!” dedi. Kılıçdaroğlu’nun böyle bir vaadi hiç olmadı.

İHA-SİHA yalanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Nisan’da Kılıçdaroğlu’nu savunma sanayi üzerinden hedef aldı: “Gelince İHA’ları SİHA’ları satacakmış. Ya sen kimsin? Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok” dedi. Kılıçdaroğlu, böyle bir şeyi hiçbir zaman söylemedi.

Reklam yalanı: PKK elebaşı Murat Karayılan’ın görüntüsü “deep fake” teknolojisiyle montajlanıp, Kılıçdaroğlu’nun ‘Haydi’ temalı seçim reklamına eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Mitingi’nde bu sahte görüntüyü kalabalığa izletti, “PKK’lılar CHP’nin şarkısını söylüyor” dedi.

15 Temmuz yalanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitinginde Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz darbe gecesi, FETÖ’cüler tarafından tankların arasından kaçırılarak, Bakırköy Belediyesi’ne götürüldüğünü iddia etti.

SSK yalanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingde kullandığı videoda görünen gazete kupürü ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sosyal Sigortalar Kurumu’nu (SSK) dolandırdığı iddiasını ileri sürdü. Ancak gerçek tam tersiydi, dolandırıcılığı bizzat Kılıçdaroğlu’nun ortaya çıkarıp şikayetçi olduğu belirlendi.

İmralı yalanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne mitinginde, “Neymiş İmralı’nın kapısını kıracaklarmış, Öcalan’ı dışarı çıkaracaklarmış, Selo’yu dışarı çıkaracaklarmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’na devam ettiği sürece hakkı, hukuku, adaleti biz size teslim etmeyiz” dedi. Erdoğan, aynı yalanı Ordu mitinginde de tekrar etti. “Selo’sundan, Apo’suna hapisteki tüm PKK’lıları çıkaracağız’ diyorlar” dedi.