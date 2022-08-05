Yalnız yaşadığı evinde çıplak halde ölü bulundu

Antalya’da yalnız yaşayan yüzde 60 engelli kişi, evinde çıplak şekilde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 242 sokak üzerinde bulunan apartmanın giriş katında meydana geldi. Dünden bu yana Hüseyin Kalkancıdan haber alamayan annesi, akşam saatlerinde durumu arkadaşlarına haber verdi.

ÇIPLAK VAZİYETTE ÖLÜ BULUNDU

Kalkancının arkadaşları eve gelerek kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, evin giriş kapısını çilingir yardımıyla açarak daireye içeri girdi. Polis ekipleri Kalkancı’yı çıplak vaziyette yüz üstü hareketsiz yatarken buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kalkancının hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin, Kalkancının ölümünü şüpheli bulması üzerine eve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hüseyin Kalkancının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Hüseyin Kalkancı’nın hiç evlenmediği, yüzde 60 engelli olduğu ve kalp rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenildi. (DHA)

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