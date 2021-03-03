Yalova Belediyesindeki “zimmete para geçirme” davasında tutuklu 5 sanıktan biri tahliye edildi

YALOVA (AA) – Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu 5 tutuklu sanık bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan kişilerden bazıları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Belediyede iç denetçi olarak görev yapan M.Ö, tanık sıfatıyla verdiği ifadede, 2014 yerel seçimlerinden sonra Vefa Salman ve yeni yönetimle anlaşamadıklarını söyledi.

M.Ö, kendilerine mobbing uygulandığını, aynı pozisyonda çalışan bir arkadaşının bu nedenle emekliye ayrıldığını öne sürdü.

İç denetim için kullandıkları odanın boşaltıldığını ve herhangi bir yer, bilgisayar ve masa tahsis edilmediğini iddia eden M.Ö, bu nedenle hiç denetim yapamadığını belirtti.

Mahkeme heyetinin, soruşturma kapsamında el konulan ve Bursa Kriminal Laboratuvarında incelenen ajandaya dair soruları üzerine Güleç, bunda kendisi ve sekreterine ait notların yer aldığını anlattı.

Mahkeme heyeti, Halit Güleç, Reşat E, Bekir B. ve Bahar T'nin tutukluluğunun devamına, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K'nin tahliyesine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

– Soruşturma ve dava süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

34 sanıklı davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişiden 13'ü tahliye edilmişti.