Yalova'da OSB ve TSE iş birliğiyle ulaşım sektörü için “test ve kalibrasyon merkezi” kurulacak

YALOVA (AA) – SITKI YILDIZ – Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle ulaşım sektörüne yönelik Test ve Kalibrasyon Merkezi kurulacak.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, AA muhabirine, daha önce kamu-üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yerleşkelerinde TSE hizmet binası yapma kararı aldıklarını söyledi.

Bu çalışmanın TSE'nin vizyonuyla birleşince farklı bir boyut kazandığını belirten Özdemir, TSE Test ve Kalibrasyon Merkezi Projesi'nin ortaya konulduğunu dile getirdi.

Öncelikle OSB bünyesindeki 234 sanayiciden merkez çatısı altında sunulmasını istedikleri hizmetlere ilişkin talepleri topladıklarını aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Toplanan ortak ihtiyaçlara TSE tarafından bölgesel talep ve ihtiyaçların eklenmesiyle merkezin kapsamını somutlaştırdık. Kocaeli ve Bursa'daki otomotiv sektörlerinin orta noktasında olmamız ve gurur projemiz TOGG'a yakınlığımız dolayısıyla otomotiv sektörünün, tamamlayıcı lojistik faaliyetleri açısından denizcilik ve demir yolu ulaştırma sektörünün, makine ihtisas bir OSB olmamız sebebiyle de sektörde faaliyet gösteren tüm katılımcıların belgelendirme, test ve kalibrasyon hizmetlerini sağlamak üzere 3 bin metrekare kapalı alana sahip merkezin temelini Mayıs 2021 itibarıyla atacağız."

– "TSE ile Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz"

Özdemir, merkezde TSE bünyesinde yapılmayan deneyler için laboratuvar kurulmasının planlandığını dile getirdi.

"TSE ile Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz." diyen Özdemir, yerli, yenilikçi ve yeşil üretim mottosuyla yola çıktıklarını vurguladı.

Üniversite, sanayi ve kamunun iç içe olduğu bir ekosistem kurmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Özdemir, şu bilgileri paylaştı:

"TSE ile irtibata geçtik ve kafamızdaki projeyi anlattık. Bu proje kendilerinin vizyonuyla birleşince bambaşka bir boyut kazandı. Yalova'yı merkez aldığımızda artık 50 kilometrelik bir yarı çap içindeki henüz TSE tarafından hizmeti verilmeyen bütün test ve kalibrasyon hizmetlerinin yapılabildiği yeni bir merkez üssü oluştu. Tabii bu özellikli bir merkez oluyor. Otomotiv sektörüne, Yalova ve Tuzla tersane bölgelerine yakınlığımız dolayısıyla deniz ve demir yolu ulaşım sektörüne hizmet verecek bütün test ve kalibrasyon hizmetleri Türkiye'de ilk kez bir OSB içindeki TSE kampüsünde yapılacak."

– Ar-Ge ve inovasyonla ilgili yenilik merkezi de kurulacak

Direnç Özdemir, kurulacak TSE laboratuvarının, Ar-Ge'ye verilen değer kadar önemli olduğunu vurguladı.

Yeni bir ürün geliştirmeye harcanan mesainin yanı sıra bu ürünün ulusal ve uluslararası normlarda olup olmadığının kontrolleri ve bilimsel yöntemlerle kanıtlanmasının, pazar ve üretkenliğe katkısının saymakla bitmeyeceğine dikkati çeken Özdemir, "O anlamda dış ticaret geliştirmeleri için bir çalışma yürütüyoruz ayrıca Ar-Ge ve inovasyonla ilgili yenilik merkezi kuruluş çalışmamız da devam ediyor. Temelini de aynı zamanda atıyor olacağız. Bu anlamda proaktif bir yönetim modeli geliştirmiş olan TSE Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetimine, Genel Sekreterliğe ve tüm kadroya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özdemir, TSE ile Türkiye'ye yeni milli bir değeri el birliğiyle kazandıracaklarını belirtti. Test ve Kalibrasyon Merkezi'nin maliyetinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu bilgisini paylaşan Özdemir, bu konuda yatırım maliyetinden çok yatırım faydası odaklı çalıştıklarını sözlerine ekledi.