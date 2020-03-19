Yalova’da tersane çalışanlarının ‘Corona’ tepkisi: Soğuk algınlığı deyip gönderdiler

Yalova Altınova’da çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Yüksek ateş nedeniyle tersane işçisini Yalova Devlet Hastanesi’ne götüren bir başka işçi, “Yalova Devlet Hastanesi Acil bölümüne gittiğimizde arkadaşımızı normal hastaların arasına aldılar. Ateşini ölçtüler, ilaç yazdılar başka hiçbir işlem yapmadılar. Soğuk algınlığı deyip gönderdiler” dedi.

TEKRAR İŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE GELDİLER

Hasta arkadaşını tekrar İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi’ne getiren işçi, kendilerine ‘Biz birşey yapamayız alın götürün’ denildiğini ifade etti.

5 BİN ÇALIŞANIN ARASINA DÖNECEK

Hasta arkadaşının yaklaşık 5 bin kişilik tersanede çalıştığını ifade eden işçi, “Bu arkadaş tersanede çalışıyor. Tersaneye gelen gemiler yurt dışından geliyor. Bu arkadaşta corona virüsü varsa tersanedeki 5 bin kişiye de bulaştı. Bize de bulaştı. Buradaki iş sağlığı merkezinde bulunanlara da bulaştı” ifadelerini kullandı.

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