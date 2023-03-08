Yalova’da yabancı uyruklu çiftin sır ölümü

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir binanın 3.katında yaşandı.

Evden gelen kötü kokulardan şüphelenen komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kapının açılmaması üzerine daireye çilingir yardımı ile giren polis ekipleri, Umman vatandaşı olduğu belirtilen Ahmet Albasuidi ve eşi Kenya vatandaşı Fatiyah Saif Saim Albasuidi’nin cesedi ile karşılaştı.

Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından cesetler kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.(DHA)