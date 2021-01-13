Yalovalı Zeliha nine, ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi

ANKARA (AA) – Yalova'da yaşayan Zeliha nine ördüğü çorapları, içlerine koyduğu, "Besmele ve dua ile ördüm. Zeliha nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin." yazılı mektupla vatani görevini yapan askerlere gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yalova'da yaşayan Zeliha Barlas'ın vatani görevini yapan askerlere gönderdiği çorap ve mektuba yer verildi.

Zeliha Barlas'ın, 100'ü aşkın yaşına rağmen rengarenk, birbirinden güzel çoraplar örmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yaşına rağmen boş oturmayı sevmeyen Zeliha ninemiz, bugüne kadar ördüğü çorapları kendisini ziyarete gelenlere hediye etmiş. Ancak Kovid-19 nedeniyle ziyaretçileri kesilen Zeliha ninemiz, kalan çoraplarını da Kahraman Mehmetçiklerimize göndermek istemiş. Bunun için de oğlu Sayın Cafer Barlas'tan 'Oğlum bu çorapları ülkenin en soğuk bölgesinde vatan görevi yapan asker evlatlarıma göndermek istiyorum.' diyerek bir mektup yazmasını istemiş. Oğlu Cafer Barlas da annesinin sözlerini kağıda dökerek hazırladığı mektupları çorapların içine koymuş. Bizleri duygulandıran Zeliha ninemize Mehmetçiğimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Onun gibi kahraman ve fedakar büyüklerimizin duaları ve destekleriyle Mehmetçiklerimiz milletimizin emrinde, görevinin başında bu cennet vatanımız için görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecek."

-"Sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin"

Zeliha ninenin, çorapların içine koyarak Mehmetçiğe gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Asker evlatlarım! Sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Ne mutlu sizlere Peygamber ocağında görev yapıyorsunuz. Vatan nöbetlerinizle bizler rahat nefes alıyoruz. Size minnettarız. Gönderdiğim bu mütevazi çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ama şunu bilin ki besmele ve dua ile ördüm. Allah sizlere halisane vatan hizmeti nasip etsin. Bu çok değerli bir görev. Vatan olmadan İslam üzerine yaşayamayız, özgür kalamayız. Bunun içindir ki vatanımız, dinimiz özgürlüğümüz birbirinden ayrılamaz bir bütün gibidir. Onlara toz bile kondurtmayız, elhamdülillah. Ben Zeliha nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin. Beni de duanızda bir defa olsun hatırlayınız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Yüz yaşını aşmış Zeliha nineniz."