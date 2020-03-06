Yalova’nın geçici belediye başkanı belli oldu

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan başkanlık makamına AKP Mustafa Tutuk seçildi. Tutuk 3. turda kullanılan 30 oyun 17’sini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Yalova Belediyesi’nde, muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin’in Denizli’de yakalanmasının ardından soruşturma genişletilmiş, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SALMAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından hakkında ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘zimmet’ suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa’nın 127’nci maddesinin 4’ncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince, 27 Şubat günü geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Salman’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından AKP’li belediye meclis üyesi Nusret Karaalioğlu bugüne kadar yerine vekâlet etti. Yasalar gereğince Yalova Valisi Muammer Erol meclisten olağanüstü gündemle toplanarak meclis üyeleri arasından bir ismi başkan vekili olarak seçmelerini istedi.

SEÇİM 3. TURA KALDI

Bunun üzerine tek maddelik bir gündemle toplanan Yalova Belediye Meclisinde AKP grubundan Mustafa Tutuk, CHP’den ise Yavuz Bingöl başkan vekili olarak aday gösterildi. Yasa gereği kapalı zarf usulü ile yapılan oylamanın 1. ve 2. turlarında aranan 20 oya hiçbir aday ulaşamadı.

Bunun üzerine 3. turda salt çoğunluğu alan adayın başkan vekili seçileceği belirtilerek oylama yapıldı. 30 meclis üyesinin 17’sinin oyunu alan AKP’nin adayı Mustafa Tokat başkan vekilliğine seçildi.

CHP’nin adayı Yavuz Bingöl ise 13 oyda kaldı. Böylece 2014 yılında CHP’ye geçen ve 2019 mahallî seçimlerinde de yeniden CHP’nin kazandığı Yalova Belediyesi 6 yıl aranın ardından yeniden AKP’ye geçmiş oldu.

“UMARIM SUÇ YOKTUR”

Mecliste gerçekleşen seçimin ardından kürsüye gelen Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Yaşanan süreci hepiniz biliyorsunuz. İdarî yargının yürüttüğü bu soruşturma bizim açımızdan da üzüntü verici bir durumdur. Suçun varlığı, yokluğu hukuk konusudur. Umarım suç yoktur. Bahse konu arkadaşlar da bir an önce aklanırlar.” dedi.

Başkalarının zor günlerinin kendilerini sevindirmeyeceğini dile getiren Tutuk “Beni tanıyanlar bilirler, sizlerin teveccühü neticesinde belediye başkan vekilliği her ne kadar tarafıma verilmiş olsa da, çalışarak, üreterek hep birlikte, parti gözetmeden, tüm meclis üyelerimizle birlikte süreci yönetmeye çalışmamız ve Yalova’mıza hizmet etmemiz gerektiği kanaatindeyim” diye konuştu.

MUSTAFA TUTUK KİMDİR? Mustafa Tutuk 1973 Yalova’da doğdu. Tutuk, Yalova Lisesi’ni bitirdikten sonra 2014 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tanıtım Medya bölümünü bitirdi. Tutuk, halen Siyasal Bilimler Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisidir. Mustafa Tutuk, 3 dönem AKP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2 dönem Yalova İl Yönetim Kurulunda Halkla İlişkiler ve Mali İşler Başkanlığı ve son olarak da 31 Mart 2019 Mahalli Seçimlerinde, AKPi Yalova Belediye üyeliğine seçildi.

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