Yaltı: Bu karar AKP’de çözülmenin işaretidir – Türkiye’nin Geleceği (19.02.2020)





Türkiye’nin Geleceği’nde Evren Özalkuş’un konukları Av. Avukat Doktor Başar Yaltı, Avukat Uğur Poyraz CHP Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun Ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Burak Cop’tu. Konuklar, Osman Kavala’nın, verilen beraat kararının ardından tekrar tutuklanmasını değerlendirdi. Tele1'e destek olmak için:

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