Yamyam Filmlerine Giriş – Tarif Vermiyoruz, Film Öneriyoruz

"Önemli Şeyler" programımızın bu bölümünde Yamyam filmlerine değindik. Neden değindik? Niçin değindik? Nasıl değindik? Cevaplar videomuzda. Önemli Şeyler ► http://www.instagram.com/onemliseylertv

▪️Cannibal Holocaust 04:58

▪️The Mountain of the Cannibal God 07:26

▪️Last Cannibal World 08:20

▪️Cannibal Ferox 09:05

▪️Cannibal Apocalypse 12:05

▪️Ravenous 13:25

▪️We’re Going to Eat You 14:48

▪️Cut and Run 16:10

▪️Hannibal 18:28

▪️Wrong Turn 20:00

▪️The Green Inferno 21:47

▪️Anthropophagus 23:30

▪️Trouble Every Day 24:42

