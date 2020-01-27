Yamyam Filmlerine Giriş – Tarif Vermiyoruz, Film Öneriyoruz

"Önemli Şeyler" programımızın bu bölümünde Yamyam filmlerine değindik. Neden değindik? Niçin değindik? Nasıl değindik? Cevaplar videomuzda. Önemli Şeyler ► http://www.instagram.com/onemliseylertv
Hakan Orkan ► http://www.instagram.com/hakanorkan
Özay Şen ► http://www.instagram.com/ekvatortilkisi
Çağlar Cilara ► http://www.instagram.com/caglarcilara Spotify ► https://open.spotify.com/show/30VHI9RC39Zr7NlUSjdAoh?si=9ZWLuLk-SvizczDwhpnYeA
Apple Podcast ► https://podcasts.apple.com/tr/podcast/çağlar-cilara/id1483052978?l=tr ▪️Cannibal Holocaust 04:58
▪️The Mountain of the Cannibal God 07:26
▪️Last Cannibal World 08:20
▪️Cannibal Ferox 09:05
▪️Cannibal Apocalypse 12:05
▪️Ravenous 13:25
▪️We’re Going to Eat You 14:48
▪️Cut and Run 16:10
▪️Hannibal 18:28
▪️Wrong Turn 20:00
▪️The Green Inferno 21:47
▪️Anthropophagus 23:30
▪️Trouble Every Day 24:42 #sinema #mondomovies #MOCKUMENTARY
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