‘Yan bakma’ kavgasında silahlar çekildi! Yaralılar var

Olay, geçtiğimiz Pazar günü gece saat 23.30 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoran çıkışında alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında ‘yan bakma’ meselesinden tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma Şahin G. ve Olcay Ş. isimli şahısların havaya ateş açmaları sonrası silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateşte kurşunların hedefi olan Burak Karabacak yaralandı.

SCOOTER İLE HASTANEYE GİDERKEN ARABA ÇARPTI

Çıkan kavgada darp edilen Onur Demircan hafif yaralanırken, darp edilen şahıslardan olan Ali Demircan’a ise yol üzerinde gördüğü scooter ile hastaneye gitmek istediği esnada otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan Burak Karabacak ve otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ali Demircan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya karışan 7 kişiden 4’ü gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışmalar başlatıldı. Öte yandan, meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı. İHA

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