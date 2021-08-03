Bakanlar ''imara açılamaz'' dedi, muhalefet Pina Yarımadasını örnek gösterdi… 3 Ağustos 2021 FOX Ana Haber öne çıkan haber videoları yayında hemen izle! İnsansız hava araçlarının belirlediği koordinatlara uçaklar su bırakıyor… 3 Ağustos 2021 FOX Ana Haber bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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Anasayfa Alaturka Online Yanan ormana otel tartışması! 3 Ağustos 2021 FOX Ana Haber