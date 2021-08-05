Öztunç: ''Yanan yerlere otel yapmaya kalkmayın, sabıkanız var…'' 5 Ağustos 2021 FOX Ana Haber bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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Anasayfa Alaturka Online Yanan ormanların imara açılması… 5 Ağustos 2021 FOX Ana Haber