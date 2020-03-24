Yanardağ: Devlet hekimden çok imam istihdam etmiş – 18 Dakika (24 Mart 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 Dakika2da, Türkiye’nin içinde bulunduğu kriz süreci değerlendirildi, Diyanet İşleri’nin personel sayısının Sağlık Bakanlığı'nınkinden fazla olmasına dikkat çekildi. Alınan toplumsal önlemlerin yeterliliğinin sorgulandığı 18 Dakika’da sokağa çıkmama kampanyasının sorunu büyük oranda çözebileceğine işaret edildi. Tele1'e destek olmak için:

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