Yanardağ: Ortadoğu’da müslümanlar müslümanlarla savaşıyor | 18 Dakika (30 Aralık 2019)





18 DAKİKA’DA, Kötü hava koşullarına rağmen İstanbul halkının Kanal İstanbul'a itirazını sürdürmesinin nedeni ne? Kanal İstanbul projesi hangi alanlarda, nasıl bir tahribat yaratacak? Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın itirazlarına rağmen Kanal İstanbul projesinin gerçekleşeceğini neye dayanarak söylüyor? Erdoğan, Kanal İstanbul'a karşı çıkan halkın itirazlarını neden dikkate almalı? Siyasal İslam nasıl bir çıkmaz yaşıyor? TBMM gündemine gelen Libya tezkeresi onaylanırsa, nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz? Libya macerası Türkiye'ye ne kaybettirir? İtalya'dan gelmesine karşın Türkiye'nin ilk "yerli" otomobili olarak sunumu yapılan araçlarla ilgili iddialar neden gerçeği yansıtmıyor? Erdoğan'ın Danışmanı olan ve "Mehdi gelecek" açıklaması ile büyük tepki toplayan Adnan Tanrıverdi kimdir? sorularının yanıtı arandı. Tele1'e destek olmak için:

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