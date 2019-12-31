Gün Başlıyor’da Can Ataklı, yandaş basın mensuplarının cumhurbaşkanlığı baskın seçimi oyunlarının iç yüzünü gözler önüne seriyor. Kanal İstanbul tartışmalarında halkın gösterdiği demokratik itiraz sürecini değerlendiren Ataklı, AKP’nin Libya’ya asker gönderme planlarını yorumluyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Yandaş basının cumhurbaşkanlığı seçimi kurnazlığı – Gün Başlıyor (31 Aralık 2019)