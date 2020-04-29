Yandaş medya cinayeti örtbas etmeye kalktı!
Kalbinden vurulan genç nasıl ‘Yanlışlıkla ayağından’ vuruldu?
Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ,18 DAKİKA’da, salgın sürecinde, İktidarın giderek sertleşen tavrını mercek altına aldı.
Programda, Altun haberine korona gerekçesi, maske sorunu, polis kurşunuyla kalbinden vurulan gencin haberi yandaş medyada nasıl çarpıtıldı, isveç’ten getirilen Türk hasta ile ilgili iddialar, Feyzioğlu’ndan Diyanet İşleri’ne destek başlıkları da yer aldı.