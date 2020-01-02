Yandaş medyanın dudak uçuklatan rant rakamları – Türkiye’nin Geleceği Özel (1 Ocak 2020)





Star ve Güneş gazetelerinin kapanması ne anlama geliyor? CHP’li İstanbul büyük şehir belediyesinin, iktidar medyasına yapılan yardımları kesmesiyle, yandaş medyada kapanışlar sürecek mi? AKP’li İstanbul belediyesi hangi medya kuruluşlarına, ne kadar yardım etti? Hizmete gitmesi gereken vatandaşın parasını, kimlere aktardı? Evren Özalkuş soracak, Gazeteci Yazar Murat Ağırel yanıtlayacak. Tele1'e destek olmak için:

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