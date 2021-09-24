Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Sivas'ta gazeticilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Sabah Gazetesi muhabirinin ''Sivas İl Binası açılışında partililerle yurttaş arasında çıkan arbedeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu Davutoğlu'nu çileden çıkardı. Davutoğlu 'Söyledikleriniz külliyen yalandır. Partimizden hiç kimse müdahale etmemiştir, sizden bu haberi bekleyenlere selam söyleyin.'' açıklamasında bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Yandaş muhabirin sorusu Davutoğlu’nu çileden çıkardı! “Bu haberi bekleyenlere selam söyleyin!”