Yandaş sendikada ‘cemaat’ tartışması

18 Şubat’ta hükümete yakın Sağlık-Sen genel kurul yapacak. Sendika içindeki muhalefet bir ay içinde tam 3 kez aday değiştirildi.

Sağlık-Sen’de muhalefet cephesi aday olarak ilk önce Genel Sekreter Durali Baki aday olduğunu açıkladı. Baki, 6 Ocak’ta açıkladığı genel başkan adaylığından 12 gün sonra, seçim bölgesi İstanbul’dan destek alamadığı gerekçesiyle geri çekilmek zorunda kaldı.

İdris Baykan ve Mahmut Faruk Doğan

Durali Baki’nin geri çekilmesinin ardından 18 Ocak’ta Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, genel başkan adayı olduğunu açıkladı. Doğan’ın genel başkan adaylığını açıklaması uzun zamandan beri kulislerde konuşulan bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.

“HESABINI VERİRLER”

Sendika çevrelerinde Süleymancılar cemaatine yakınlığı ile bilinen Doğan’ın, cemaatin 2019 yılında İstanbul’daki yurtları kapatıldığında, yakın çevresine “Bunu yapanlar, günü geldiğinde hesabını verirler” tepkisinde bulunduğu iddia edilmişti.

Cemaat bağlantısı konusunda bugüne kadar hiçbir açıklamada bulunmayan Doğan’ın genel başkan adaylığı sonrasında özellikle sosyal medya hesaplarında yapılan yorumlardan rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

ÜÇÜNCÜ ADAY ARAYIŞI

Sağlık-Sen’deki muhalif cephenin beklenmedik bu gelişme karşısında Faruk Doğan’ın yerine yeni bir genel başkan adayı arayışına girdiği öğrenildi. Yeni isim belirlemek amacıyla yapılan görüşmelerde mevcut genel başkan yardımcısı İdris Baykan‘ın isminin ön plana çıktığı sızan bilgiler arasında. Baykan’ın genel başkan adaylığına sıcak baktığı, yakın çevresiyle yapacağı görüşmelerin ardından nihai kararını vereceği öğrenildi.