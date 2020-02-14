Yandaşın seyir defteri – Yılmaz Özdil yazdı.

Yandaşın seyir defteri – Yılmaz Özdil

Selamünaleyküm günlük…

Bugün gene çok mutluyum. Asrın liderimiz “Emevi camisinde cuma namazı kılacağız” dedi, tekbirrrr diye bağırdık, gerçi Emevi camisinin nerde olduğunu bilmiyorum ama, olsun, gidince öğrenirim artık… İlçe başkanlığımıza uğradım, “Eset iki haftaya kalmaz kaçar” dediler, ee böyle bu işler, men dakka dukka… ahaber’de seyrettim, Suriyeli müslüman kardeşlerimize kucak açtığımız için Obama bizi arayıp tebrik etmiş, dünya kıskançlıktan çatır çatır çatlıyor, çok şükür.

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Selamünaleyküm günlük…

Kahvede duydum, Suriye’den füze atılırsa yakalayalım diye patriotlar gelmiş. Şu Obama hakikaten iyi adam, o göndermiş. Tivitırdan “nasıl koyduk Ruslara” diye mesaj attım. Eve gelmeden ilçe başkanlığımıza uğradım, “sıkıysa şimdi vursunlar da görelim” dediler, tekbirrr diye bağırdık, hayırlısıyla hep böyle burnunu sürteceğiz bunların, rabia işareti yapa yapa eve gittim, ahaber’i açtım, Arap Birliği yanımızda olduğunu açıklamış, Suudi Arabistan, Kuveyt filan hepsi, Türkiye’ye karşılıksız milyarlarca dolar vermeye hazır olduklarını söylemişler, çok şükür, şu Araplar hakikaten kardeşimizden öte yani, bunların bize yaptığı iyiliği, insana babası bile yapmaz, o derece.

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Selamünaleyküm günlük…

Bugün biraz canım sıkkın. Bakkaldaki televizyonda halk tv açıktı, gözucuyla baktım, Obama asrın liderimize beyzbol sopası göstermiş, taksici, manav filan hepsi can kulağıyla dinliyordu, huylanmadım dersem yalan olur. İlçe başkanlığımıza uğradım, “şerefsiz bu Amerikalılar” dediler, tekbirrr diye bağırdık, rabia işareti yaptık. Eve gelince ahaber’i açtım, “berberlerimizin dolar bozdurması üzerine Amerikan merkez bankası çöküşe geçti, Putin maaşını Türk Lirası’na çevirip Ziraat Bankası’nda hesap açtı” diye haber vardı, çok şükür, şu Putin hakikaten delikanlı adam, judo biliyor zaten, Obama’yı öttürür.

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Selamünaleyküm günlük…

ahaber’de son dakka diye verdiler, Rus uçağını düşürmüşüz, çok şükür, arabada mehter marşını sonuna kadar açtım, kornalarla şehir turu attık, gerçi ön camdan beline kadar sarkarak rabia işareti yapan kayınço ilk virajda kapı açılınca dışarı uçarak kafasından yaralandı ama, olsun. Acil servisten çıkınca ilçe başkanlığımıza uğradık, “değil Putin, feriştahı gelse vururuz” dediler, tekbirrr diye bağırdık. Eve gitmeden önce yatsıyı kılmak için camiye uğradık, imam efendi ezandan önce Beyaz Saray’dan asrın liderimize gönderilen tebrik mesajını okudu, gerçi İngilizce olduğu için ne kendisi anladı, ne de biz anladık ama, olsun, hep birlikte aminnn dedik, Allah kabul etsin artık.

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Selamünaleyküm günlük…

Bugün hakikaten çok sevinçliyim, neşe doluyum, Rusya’dan S400 füzeleri aldık, arabada mehter marşını sonuna kadar açtım, kornalarla şehir turu attık, bu defa kayınçoyu çağırmadım, kayınçonun zafer sarhoşluğu pis oluyor. Benzin yedi liraya dayandığı için zafer turunu çok uzatmadım, ilçe başkanlığımıza uğradım, “kafamızı bozmasınlar burdan bi fırlatırız, Şam’ı yerle bir ederiz, New York’u bile vururuz” dediler, tekbirrr diye bağırdık, rabia işareti yaptık. Eve gelince ahaber’i açtım, Putin bize olan minnet borcunu ödeyebilmek için Türkiye’ye bi nükleer santral daha yapıyormuş, Amerikalıları morarttığımız için Çin arayıp tebrik etmiş, ahaber muhabiri Pekin’den canlı yayında anlattı, gerçi yayın sırasında kameranın önünden geçen minibüste Dudullu yazıyordu ama, olsun, telefon hatları karıştığına göre, minibüs hatları da karışıyordur herhalde, insanlık hali, maneviyatımı bozmamak için bu konuları düşünmemeye karar verdim, ayran içip uyudum.

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Selamünaleyküm günlük…

Hiç ağzımın tadı yok. İstanbul seçimini kaybettik. İlçe başkanlığımıza uğradım, Suriyeliler yüzünden kaybettiğimizi söylediler, mahalle delegemizin overlokçuda çalışan oğlunu işten atıp yerine Suriyeli almışlar, ilçe başkanımızın baklavacı dükkanının yanına baklavacı açmışlar, “siktirsinler gitsinler artık” dedi, tekbirrr diye bağırdık. Çıkışta kayınçoya uğradım, Chp ilçe başkanlığına gidip üye formu doldurduk, çok şükür.

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Selamünaleyküm günlük…

Bugün içim içime sığmıyor, nihayet Suriye’ye girdik, koşa koşa ilçe başkanlığımıza geldim, kayınço benden önce gelip en öne oturmuştu, hepbirlikte fetih duası okuduk, “üç güne kalmaz Şam’ı alırız” dediler, tekbirrr diye bağırdık, rabia işareti yaptık, telefondan “nasıl koyduk Trump’a” diye tivit attım. Dönüşte bakkala uğradım, Tele1 açıktı, gözucuyla baktım, taksici, manav filan hepsi can kulağıyla dinliyordu, Amerika bize ambargo uygulamaya karar vermiş, dolar uçmuş, Arap Birliği bizi kınamış, tedirgin olmadım dersem yalan olur. Eve gelince maneviyatımı yükseltmek için ahaber’i açtım, “vatandaş yastık altındaki dolarlarını bozdurmak için döviz büfelerine hücum etti” diye haber verdiler, gerçi döviz büfesine hücum eden vatandaşlar diye Avrasya Koşusu’nun görüntülerini verdiler ama, olsun, cnntürk’e zapladım, “yerli ilahiyatçı profesörlerimizle milli gerçekler” adı altında bir program vardı, Arap Birliği’nin aslında siyonist birliği olduğu, Suudi kralı’nın aslında mason olduğu, Arap Birliği’nin aslında Pkk’nın talimatıyla kanal İstanbul’u engellemek için Mansur Yavaş’a oy verdiği, tank fabrikamızı Katarlılara peşkeş çektiğimizi iddia edenlerin aslında İsrail başbakanıyla elti oldukları, gayet bilimsel şekilde izah edildi, çok şükür, ntv’ye zapladım, Amerikalılarla ateşkes yaparak zafer kazandığımız anlatılıyordu, habertürk’e geçtim, Ruslarla ateşkes yaparak zafer kazandığımız anlatılıyordu, trt’ye zapladım, müezzin diplomatlarımız ve emekli müftü generallerimizin katılımıyla “dik dur eğilme” adı altında bir program vardı, ateşkesin dini faziletleri anlatılıyordu, bacanağın vatsap’tan gönderdiği doları düşürme duasını okuyup, huzurla uyudum.

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Selamünaleyküm günlük…

Moralim sıfır. İdlib’de gözlem noktalarımıza saldırıyorlar. Şu Putin de hakikaten şerefsiz yani, oldum olası gözüm tutmamıştır, geçenlerde kahvede emekli vaiz Ahmet amca anlatıyordu zaten, bu Putin tek parti döneminde İsmet İnönü’nün himayesinde camileri ahır yapmış, doğrusu hiç şaşmadım. Eve giderken ilçe başkanlığımıza uğradım, “misliyle karşılık verdik, Putin iki haftaya Suriye’den kaçar” dediler, tekbir dedik, gerçi bu defa bağırmadık, biraz cılız oldu ama olsun, gene de dedik. Dut pekmezimden bi kaşık yiyip yatmadan önce ahaber’de seyrettim, Ceymis Cefri diye bir Amerikalı diplomat gelmiş, Amerikalı dediler ama Türk kökenli herhalde, çünkü Türkçe konuşmuş, “şehitlerimiz var, başınız sağolsun” demiş, konuşurken üzüntüsünden gözleri buğulanmış, ahaber spikeri Ceymis’in rabia işareti yapıp, gıyabi cenaze namazı kıldığını da söyledi, gerçi namaz kılma görüntülerini göstermediler ama, spiker arkadaş çok güvenilir bir gazetecidir, kendisinin aynı zamanda hostes olduğunu tahmin ediyorum, çünkü devamlı asrın liderimizin uçağında görüyorum. Ceymis’in haberini seyredince hakikaten çok duygulandım tabii, şu Amerikalılar çok delikanlı adamlar, oldum olası çok severim, bunların Pkk’ya destek verdiğini söyleyen Sözcü gazetesinin fetocu, siyonist ve komünist olduğunu bilmeyen yok zaten, dinibütün Amerikalı kardeşlerimizle Moskof ayısına gününü göstereceğiz Allah’ın izniyle.