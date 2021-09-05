Yangın bölgesindeki iş makinesine OGM’den açıklama

Muğla’nın Milas ilçesinde yangın bölgesinde görüntülenen iş makinasıyla ilgili açıklama yapan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), “Bahse konu arazi, orman arazisi değildir. Genel müdürlüğümüz ile ilgisi bulunmamaktadır. Vatandaşın tapulu malı olup, imar izni belediyeye aittir. Vatandaşımız, kendi mülkü olan alana, lavanta dikeceğini belirtmiştir” dedi.

Muğla’nın Milas ilçesi Kargılı mevkisinde orman yangınlarıyla tahrip olan arazide iş makinasının görüntülenmesi üzerine çok sayıda vatandan şikayet paylaşımlarında bulundu. Vatandaşların şüphelerini dile getirmelerinin ardından Orman Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

“LAVANTA DİKİLECEK”

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Muğla/Milas Kargılı Mevkii’nde bahse konu arazi, orman arazisi değildir. Genel müdürlüğümüz ile ilgisi bulunmamaktadır. Vatandaşın tapulu malı olup, imar izni belediyeye aittir. Vatandaşımız, kendi mülkü olan alana, lavanta dikeceğini belirtmiştir” denildi.