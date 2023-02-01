Yangın çıkan evdeki çekyatı açan ekipler dehşetle karşılaştı

Olay, saat 16.00 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Elmas Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

ÇEKYATTAN KADIN CESEDİ ÇIKTI

İddiaya göre, çıkan yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri evdeki çekyatın içinde yanmış kadın cesedi buldu.

BALTA DA BULUNDU

Ekipler, çekyatın yanında bir balta olduğunu da fark etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda kadının vücudunda kesiklerin bulunduğunu ve yangından hemen önce evden ayrılan yabancı uyruklu bir kişi olduğunu belirledi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, yaptığı çalışma sonucu evde yaşadıklarını belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset adli tıp kurumuna sevk edilecek. (DHA)