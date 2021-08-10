Yangın gıda enflasyonunu daha da körükleyecek

Salatalığın (hıyar) yaz ortasında 8 ila 10 TL’ye satılır hale geldiği bugünlerde yanan seralar nedeniyle gıdada zamların artarak süreceği vurgulanıyor.

ÖZLEM ERMIŞ BEYHAN

Türkiye’yi yasa boğan yangınlar kontrol altına alındı ancak bu yangınların mutfaktaki yangına etkileri daha yeni başlıyor. Ziraat Mühehdisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Tarım alanları, seralar yandı. Arıcılık çok ciddi şekilde etkilendi. Gıda fiyatlarında son dönemdeki rekor artışları bu yangınlar daha da körükleyecek” dedi.

3- 4 YIL DESTEK GEREK

Suiçmez, Türkiye’nin yangınlara “göz göre göre, hiçbir doğru düzgün hazırlık yapmadan” yakalandığını vurgularken, yerel ve merkezi yönetim arasındaki koordinasyon sorunlarının yangına karşı hızlı bir şekilde harekete geçmeyi engellediğini belirtti. Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı, ne kadar sera ve tarım alanının bu yangınlardan etkilendiğini ortaya koymak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Suiçmez zeytinliklerin yeniden tesis edilebilmesi, köylülerin yerinde kalıp çiftçiliğe devam edebilmesi ve üretimin devamlılığı açısından 3-4 yıllık bir destek programının hayata geçirilmesi gereğini vurguladı. Suiçmez, bölgede yanan ormanların yerine meyve ağaçları dikilmesi önerisine ise karşı olduklarını, ekosistemin aynen korunması gerektiğini ifade etti.

Yangın nedeniyle bölgede tarım ekosisteminin büyük bir zarar gördüğünü vurgulayan Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk de ne kadar tarım alanının zarar gördüğünü ortaya koymak üzere bir çalışma başlattıklarını ifade etti. Türk, “Tarım alanları, zeytinlikler büyük zarar gördü, arıcılıkta ciddi sıkıntı var. Yaylaya çıkan arılar kurtuldu ama onların da dönecekleri kovan kalmadı” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Tevfik Türk, bölgede en büyük zararı arıcıların yaşadığını belirtirken, yaylaya çıkan arıların döneceği kovan kalmadığını vurguladı. Türk, zarar tespiti için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Suiçmez arıcılığın yaşadığı büyük zararın altını çizerken, desteklerin sadece Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı değil zarar gören tüm çiftçileri kapsaması gerektiğini belirtti. Suiçmez, “Çam balında ciddi bir fiyat artışı olacak” dedi.