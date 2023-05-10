Yangın helikopter ve uçak pist alanına ‘golf sahası’ inadı yine mahkemelik

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Manavgat Ulualan’da yangın helikopter ve uçak pistinin bulunduğu alanın golf tesisi için planlanmasını bir kez daha yargıya taşıdı. Bakanlık aleyhinde İdare Mahkemesi’ne açılan davada, yürütmenin durdurulması talep edildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Ulualan’a Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mahkemenin daha önce verdiği durdurma kararına rağmen yeniden planlanan golf tesisine yönelik tepkiler artarken, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, yeni plana da dava açtı.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhinde Antalya İdare Mahkemesi’ne açtığı davada, yürütmenin durdurulmasını talep etti. Konuyla ilgili de basın açıklaması yapan Mimarlar Odası Antalya Şubesi, “Yangın helikopter ve uçak pistinin bulunduğu Manavgat Ulualan orman alanı ve sahili halkındır. Helikopter ve uçak pisti kaldırılarak ayrıcalıklı bir kesimin kullanımına yönelik golf tesisi alanı olarak planlanamaz” uyarısında bulundu.

“ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALEYİ GECİKTİRECEK”

“Yine Manavgat bölgesinde 2021 yılında yaşanan ve kısa sürede çok büyük bir alana yayılan ve 10 gün süren Türkiye’nin en büyük yangın felaketi olarak tarihe geçen büyük bir yangın yaşanmıştır” denilen açıklamanın devamında; “Bu yangında 60.000 hektarlık alan, 59 mahalle ve 33 bin canlı yok olmuştur. Eğer orman yangın helikopter ve uçak pisti alanı olmasaydı, çok daha büyük felaket yaşanması kaçınılmaz olacaktı.

Bu yangın bize yangın merkezlerinin, helikopter ve uçak pisti alanlarının ne kadar önemli olduğunu, hiçbir maddi değerin bu önemi ortadan kaldırmayacağını göstermiştir. Ancak bakanlık bütün bu yaşananları göz ardı ederek, yatırımcıların istekleri ve beklentileri doğrultusunda alanı rant amaçlı ayrıcalıklı bir kesimin kullanımına yönelik golf tesisleri alanı olarak planlamıştır.

Manavgat ve yakın çevre için çok önemli olan yangın helikopter pisti ve uçak pistinin kaldırılması, gelecekte yaşanabilecek orman yangınlarına müdahaleyi geciktirecek, ciddi can ve mal kayıplarına neden olacağı gibi halkın sahili kullanmasını engelleyecektir” ifadelerine yer verildi.

“YOĞUN ORMAN DOKUSUNU DA YOK EDECEKTİR”

Planlama alanı zemin suyunun yüksek olması nedeni ile sıvılaşma riski olan bir bölge olduğu uyarısında bulunulan açıklamanın devamında; “Yine bölge, plan açıklama raporunda da belirtildiği gibi 2. derece deprem bölgesidir ve aynı zamanda yoğun ormanlık bir alandır. Son yaşanan ve büyük bir felakete dönüşen Kahramanmaraş depreminden ders alınmamış olmalıdır ki riskli bir bölge olan alan yapılaşmaya açılmıştır.

Yapılaşma kararı, golf tesisleri için birçok ağacın kesilmesine neden olacak ve iklim değişikliklerinin önlenmesinde önemli rolü olan yoğun orman dokusunu da yok edecektir. Bakanlıkça Anayasa, Kıyı Yasası, planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına, mahkeme kararına ve kamu yararı aykırı olarak onaylanan nazım ve uygulama İmar planlarının, öncelikle ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Mimarlar Odası Antalya Şubesince 27.04.2023 tarihinde dava açılmıştır” dendi.