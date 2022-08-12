Yangın helikopterine lazer tuttular

Yazan:
Alaturka Online
-

Havada seyir halindeki yangın helikopterine karadan lazer tutulduğu anlar kameraya yansıdı.

Yayınlanma:

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından bir yangın helikopterinin içerisinden çekilen görüntüleri paylaştı. Yangın helikopterine karadan henüz tespit edilemeyen bir noktadan lazer tutulduğu görüldü.

Görüntülere tepki göstererek yaşanan tehlikeye dikkat çeken Ali Kıdık, “Yangın söndürme pilotunun gözüne lazer tutan karaktersiz, bu hareketinden yangını senin çıkarttığın düşünülmeli” dedi.

Kıdık, helikopterin camında meydana gelen yansımanın yarattığı tehlikeye de dikkat çekti.

“3 yangın uçağı ile sezonu geçiştirme hevesi ormanlarımıza ve canlarımıza mal oldu” İlginizi Çekebilir “3 yangın uçağı ile sezonu geçiştirme hevesi ormanlarımıza ve canlarımıza mal oldu”

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?