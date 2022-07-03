Yangın kabusu: 4 iş yeri ve üç ev yandı, yaralılar var

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde turistik Gümbet Mahallesi’nde bir fırından çıkan yangın dört iş yeri ile üç evi yaktı. Yangında üç işçi bir itfaiye eri yaralandı, polislere mukavemet gösteren bir kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki turistik Gümbet Mahallesi İnönü Caddesi’nde bugün akşam saatlerinde bir fırında meydana gelen patlamanın ardından çıktığı iddia edilen yangın önce pastaneyi, ardından çiçekçi ve yanındaki restorana sıçradı.

ALEVLER VE DUMANLAR BODRUM’UN HER YERİNDEN GÖRÜLDÜ

Bir anda alevler içerisinde kalan iş yerleri ve onların üzerindeki evlere önce iş yeri personelleri ardından mahalle halkı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi‘ne ait 7 arazöz ile 16 itfaiye işçisi müdahale etti.

Bölgeye çok sayıda su kamyonu ve traktör sevk edilirken İnönü Caddesi tamamen araç trafiğine kapatıldı. Yangına yakın bölgedeki ev ve işyerleri boşaltılarak tedbir alındı. Alevler ve dumanlar Bodrum’un her yerinden görüldü.

4 KİŞİ YARALANDI

Yangına müdahale eden üç iş yeri çalışanı ile bir itfaiye eri yaralandı. Yaralılar ambulanslarda tedavi edilirken, polise olay yerinde mukavemet gösteren bir kişi ise gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İŞ YERLERİ KÜLE DÖNDÜ

Mahalledeki ev ve işyerleri sahiplerine kabus yaşatan yangın 2 saatte güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında bir fırın, bir pastane, bir restoran ve çiçekçi küle döndü, üç ev yandı. Yangının komşu fırından çıktığını belirten restoran işletmecisi Serkan Karakurt (34) “Fırında yangın birden büyüdü oraya müdahale etmeye çalışırken önce bizim sonra çiçekçinin iş yerine sıçradı, alevleri tutmamız mümkün olmadı. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması” diye konuştu.

Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı. 4 kişinin ifadesine başvurulduğu belirtildi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.