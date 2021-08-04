Yangın mağduru vatandaş isyan etti: ‘Biz onu başımızın tacı ettik, o bize su vereceğine çay atıyor’

Muğla’da yangın bölgesinde bir vatandaş, geçtiğimiz günlerde bölgede çay fırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi. “Biz bunu destekledik, başımızın tacı ettik” diyen kadın “Bize su vereceğine çay atıyor insanlara. Nasıl başkan bu. Böyle başkan olur mu?” sözleriyle isyan etti.

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CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla’daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yanan alanda evladının alevlerin arasında kaldığını belirten bir kadın bölgeye yadım gönderilmesini istedi.

Kadının “Bir evladım var kendini ateşe attı. Yangına mı yanayım, evladıma mı yanayım” sözlerine CHP’li Ablan, “Sesleniyoruz Orman Bakanına diyoruz ki ‘buraya helikopter gönder, uçak gönder’ Üç sorti yapsın burayı bitirir” cevabını verdi.

“BİZE SU VERECEĞİNE ÇAY ATIYOR İNSANLARA”

Acılı kadın geçtiğimiz günlerde bölgede çay fırlatan Erdoğan’a da şu sözlerle tepki gösterdi:

* Madem başkan niye çıkmadı, hani nerede. Evimiz, damımız yandıktan sonra mı gelecek.

* Biz bunu destekledik, başımızın tacı ettik. Nasıl başkan bu. Böyle başkan olur mu? Bize su vereceğine çay atıyor insanlara.

* Söyle, ben evladım için yanıyorum evladım kendini ateşe attı. Söyle, bunun ötesi olur mu? Evlerimiz, yurtlarımız yandı, nasıl sakin olayım.

“SİZDE HİÇ Mİ İNSAF KALMADI?”

CHP’li vekil Ablan, o anları sosyal medya hesabından “AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ya sizde hiç mi insaf kalmadı. Şu kadıncağızın feryadı duy be duy. Çocuğu ateşin içinde kaldı. Gönderin şu uçakları…” notuyla paylaştı.

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