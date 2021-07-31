Yangın paniği! 200 hasta tahliye edildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir özel rehabilitasyon merkezinde hastaların yatakhanesinde yangın çıktı. 200 hasta tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnegöl’ün Karalar Mahallesi’nde 3 katlı bir rehabilitasyon merkezinde hastaların yatakhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören görevliler, yaklaşık 200 hastayı tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.

SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu merkezde hasar oluşurken, sağlık ekiplerince sağlık kontrolünü gerçekleştirilen hastaların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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