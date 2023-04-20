Yangın sırasında tavan çöktü: İtfaiye eri öldü, dört kişi kayıp

Mersin Sanayi Sitesi’nde, dün akşam saatlerinde, mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü. Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgedeki bazı ekipler duruma müdahale etti.

Destek ekiplerinin de gönderildiği alandaki çalışmalarda, 30 yaşındaki itfaiye eri Nazmi Çelikkaya’nın cansız bedeni, enkaz altından çıkartıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Yangına en yakın müdahale eden itfaiye personelinden Nazmi Çelikkaya isimli çalışanımız göçük altında kaldı ve maalesef hayatını kaybetti. İtfaiye personelimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gerçekten özveriyle görevini yaparken, orada hayatını kaybetti. Yangında 4 kişiye de ulaşılamadığı bilgisi geldi. Şu anda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Orada soğutma çalışması devam ediyor” dedi.