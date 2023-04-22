Yangın sonrası acı haber: Üçüz kardeşlerden 2’si öldü 1’i yaralandı

Buluklu Mahallesi’nde 3 katlı apartmanın ikinci katındaki Zeliha ve Engin Cesur çiftinin dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
8 YAŞINDAKİ ÜÇÜZLERDEN İKİSİ ÖLDÜ
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İkamete giren ekipler, 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden Egemen ve Nevzat’ın öldüğünü, Nisa Cesur’un ise ağır yaralandığını belirledi.
Yaralanan çocuk, ambulansla Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin dairedeki soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)